Adamantina apoia Campanha Estadual de Prevenção ao uso de Drogas

Com o tema “Prevenir, um ato de Amor”, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, está lançando a campanha estadual de prevenção ao uso de drogas. A ação objetiva que o estado e os municípios trabalhem juntos.

Este ano, o foco da campanha está em atuar no fortalecimento dos vínculos familiares, pois esse é um fator protetivo ao uso de drogas. A iniciativa é apoiada em âmbito local pela Secretaria de Assistência Social de Adamantina.

A campanha visa atingir os responsáveis pelas crianças e adolescentes e mais as crianças e adolescentes. Para informar sobre a prevenção quanto ao uso de drogas, o estado disponibilizou um e-book com informações para que os pais façam o monitoramento e a supervisão.

Conforme o e-book traz, a comunicação é a melhor maneira para que os vínculos sejam fortalecidos e, ainda, ajude a prevenir o uso de álcool e das drogas. Quando os pais forem estabelecer a comunicação com as crianças e os adolescentes é fundamental mostrar interesse e preocupação e deixar as culpas e acusações de lado.

Além disso, cabe aos pais incentivar que eles resolvam os problemas, mas sempre com uma atitude que mostre entendimento, respeito e encorajamento.

O e-book será encaminhado pelos equipamentos vinculados à Secretaria de Assistência Social nos grupos de whatsapp.