Programa do Sebrae vai capacitar setor de Turismo de Adamantina

As empresas que atuam no setor de turismo de Adamantina podem participar gratuitamente do Programa Sebrae de Turismo que vai tratar sobre marketing digital e redes sociais no turismo.

A ação que será em ambiente virtual acontece nos dias 28 e 29 de junho e é indicada para donos de bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, pousadas, artesãos, agências de viagens, entre outros.

O foco está em fazer com que as pessoas que atuam no segmento estejam prontas para a retomada, saibam como é importante obter profissionalização nas plataformas digitais para o trade e, ainda, conheçam as linhas de créditos disponíveis.

A palestrante será Marta Poggi e Borges ela é consultora, blogueira e conteudista, fundadora do Blog Agente no turismo e sócia da Strategia Consultoria.

Após a primeira fase do programa, os participantes serão divididos de acordo com a área (alimentação, hospedagem, agências, guias e artesãos) para receber capacitações direcionadas à atuação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link http://bit.ly/turismo-oestepaulista.