Prefeitura de Adamantina apresenta três novos atendimentos do CIS

Atendimento Noturno, Pós Covid e Pediatria são os três novos serviços disponibilizados na unidade de saúde

Para apresentar os novos atendimentos disponíveis para os munícipes no Centro Integrado de Saúde (CIS): atendimento noturno, ‘Novo Respirar – Pós Covid’ e pediatria, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, produziu três vídeos que estão disponíveis nas redes sociais do munícipio.

ATENDIMENTO NOTURNO – 3º TURNO

O ‘Atendimento Noturno’ foi desenvolvido para ampliar a quantidade e qualidade dos atendimentos médicos em Adamantina. Desta forma, é possível ofertar vagas a toda população, inclusive para aqueles que não conseguem passar pelo médico durante o dia.

O projeto conta com apoio do curso de Medicina da UniFAI. Os alunos têm a oportunidade do aprendizado juntamente com seus preceptores ao atender as demandas de saúde da população adamantinense.

“Fica evidenciado a importância dos estágios de medicina permanecerem no município, pois desta maneira toda a população e região serão beneficiadas com estes progressos”, afirma o secretário de saúde do município, Gustavo Taniguchi Rufino.

Para a médica professora e coordenadora da atenção básica da UniFai, Maria Stella de Mello Ayres Putinatti, em termos de conhecimento, os alunos saem ganhando.

De acordo com ela, os atendimentos no período noturno são realizados de segunda a sexta-feira das 18 às 22 horas. Os agendamentos devem ser realizados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

‘NOVO RESPIRAR’ – PÓS COVID

O projeto ‘Novo Respirar’ teve início no mês de abril. Foi desenvolvido pela residência multiprofissional da UniFAI em parceria com preceptores, tutores e apoio da Prefeitura de Adamantina. O objetivo é tratar pacientes que ficaram com sequelas – respiratórias e motora, após contrair a covid-19.

Para a residente de fisioterapia Stefani Jaccoud, participar deste processo de reabilitação terapêutica do paciente pós covid, será muito importante para o crescimento profissional de todos os alunos da residência multiprofissional.

PEDIATRIA

O projeto de pediatria no CIS foi desenvolvido para atender a alta demanda de atendimento infantil em Adamantina. Mensalmente são disponibilizadas 200 consultas.

O objetivo é promover melhor atendimento, acompanhamento e acolhimento para as crianças adamantinenses.

A médica pediatra do CIS, Vansessa Canteiro Souza explica que o atendimento regular até um ano de vida é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. Os atendimentos de pediatria são disponibilizados para crianças de até 12 anos. Para ter acesso ao atendimento, é necessário realizar o agendamento na UBS de referência.