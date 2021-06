Exposição sobre o ex-prefeito Sérgio Seixas continua aberta para visitação

Dentre as ações que marcam os 72 anos de Adamantina, a Secretaria de Cultura e Turismo montou uma exposição sobre as ações que foram executadas pelo ex-prefeito Sérgio Seixas na Biblioteca Municipal.

A homenagem está aberta para visitação e aqueles que desejarem ver algumas das obras podem visitar o local até o dia 30 de junho durante todo o dia. No local, os visitantes verão ainda a reprodução do escritório do ex-prefeito.

A abertura da exposição foi realizada no último dia 14 de junho e contou com a participação da esposa, filhas, genro e neta de Sérgio Seixas.

Conheça algumas ações realizadas pelo nono prefeito de Adamantina

O arquiteto Dr. Sergio Gabriel Seixas foi prefeito de 01 de fevereiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988. Em seu mandato foi realizada:

Reestruturação administrativa com a criação das secretarias municipais

Código Tributário, código Sanitário e Implantação do PROCON

Informatização da Prefeitura e FAFIA (CPD)

Criação da Emissora de Radiodifusão Educativa “Rádio Cultura”

Formação da BAMAD – Banda Marcial e Criação do Arquivo Público Histórico Municipal

Implantação do Centro de Capacitação Profissional e Cria o Fundo Social de Solidariedade e Associação de Artesanato

Estruturação da Empresa Municipal de Desenvolvimento – EMDA.

Conclusão e inauguração do Terminal Rodoviário “Tamoto Matuoka”, com regimento interno para utilização, e dos passes escolares.

Implantação “CEFAM”

Aquisição de ônibus escolares e ambulâncias, maquinários e veículos para frota

Instalação da Delegacia de Ensino no Fleurides

Construção do Poliesportivo “Recinto de Rodeios”

Convênio CONESP para construção da Escola no Jardim Adamantina e reforma das Escolas Estaduais

Implantação da Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo Urbano

Firmou convênio com INCRA, criou as Hortas comunitárias.

Implantação do viveiro de Mudas Nativas para reflorestamento e arborização urbana,

Construção dos Centros Comunitários nos bairros Vila Joaquina, Jardim Ipiranga, Cecap, Cicma e Jd. Adamantina

Construção mais de 600 casas Populares

Infraestrutura Urbana no Jardim Brasil

Construção do Centro de Convivência do Idoso

Implantação do Parque dos Pioneiros

Reforma e Modernização da Praça Central (Marrey Jr. Atual Praça Élio Michelioni)

Instalação da Fábrica de Blocos e Tubos de concreto

Instalação da Padaria Municipal e Vaca Mecânica (leite de soja)

Implantação do Distritos Industrial e do distrito Comercial

Instalação Usina de Laticínios “Cooperativa de Leite”

Construção da Associação Anti- Alcoólica de Adamantina

Implantação do Posto de Monta e Estação Experimental Agrícola