Adamantina receberá R$100 mil para aquisição de equipamentos para UBS

Emenda será destinada ao município pelo deputado federal Vanderlei Macris

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, receberá uma emenda no valor de R$100 mil para a aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde do município. O recurso foi repassado ao município pelo deputado federal Vanderlei Macris.

O montante é proveniente do Programa de Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde.

Com o recurso serão adquiridos: carro de curativo e armário, geladeira, ar-condicionado, mesa de escritório, mesa de exames, longarinas, bebedouro, otoscópio, desfibrilador, eletrocardiógrafo, detector fetal, bisturi elétrico.

Todos esses equipamentos serão usados nos serviços oferecidos pela rede de atenção básica do município.