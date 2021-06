Coletivo Rolê Literário lança o livro Flor e Ser

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, o coletivo Rolê Literário lançou o livro Flor e Ser, uma coletânea de contos, crônicas e poesias de autores da cidade e da região. Devido a pandemia, o evento foi em formato de live.

Gemi Omin é a anfitriã literária que tem no livro 11 escritos de sua autoria. Além dele, o livro traz ainda textos autorais dos escritores Alissa Borges, Arthur Damasceno, Deoene Ananias, Dri Lima Barochello, Eduardo Andrade, Giovana Koga, Jaqueline Zaparolli, Leonel Parra, Taisa Maria Laviani, Valdir Cardoso e Vitor Gino.

O evento foi realizado no anfiteatro da Biblioteca Municipal de Adamantina. Devido a pandemia, a presença foi restrita e os convidados participaram remotamente.

Dri Lima e Eduardo Andrade fizeram a apresentação do lançamento, Alissa Borges e Giovana Koga auxiliaram na organização. Na transmissão, Samuel Rabay apresentou sua música inspirada no Poema em Linha Reta; também teve bate-papo com os autores e autoras, inclusive com dona Geni. Renato S., editor da E-liber (responsável pela edição e publicação Flor e Ser), falou sobre seu envolvimento com a literatura e sobre a editora. Ivoni Ramos contou um pouco sobre a Casa do Garoto de Adamantina.

O lançamento do livro chegou ao fim com uma apresentação musical de Dri Lima Barochello e Eduardo Andrade.

O vídeo da transmissão está disponível no canal Rolê Literário ADT. Também é possível adquirir um exemplar do livro Flor e Ser pelo valor de R$30,00 pelo Instagram @oroleliterario. Parte das vendas serão revertidas em doações a Casa do Garoto. O coletivo irá doar 10 exemplares para escolas da rede pública de Adamantina.