Apae de Adamantina recebe alimentos arrecadados pela Campanha Vacina Contra Fome

Na manhã de hoje (24), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Adamantina recebeu 444 quilos de alimentos que foram arrecadados pela Campanha Vacina Contra Fome. A entrega foi realizada no Fundo Social de Solidariedade.

A associação recebeu arroz, feijão, óleo, leite entre outros. Os alimentos serão entregues aos usuários.

A Campanha Vacina Contra Fome foi criada pelo Governo do Estado de São Paulo e Adamantina aderiu com o objetivo de beneficiar as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar.

Aqueles que forem receber a vacina contra a COVID-19, podem de forma voluntária contribuir deixando no Centro Integrado de Saúde (CIS) alimento não perecível. Quem já recebeu o imunizante ou que ainda vai receber e deseja doar também pode deixar o item no CIS.

Vacinação

A partir de hoje (24), podem receber a primeira dose do imunizante pessoas que tem 45, 46 e 47 anos. A vacina também continua sendo aplicada no grupo de 48 a 59 anos. A ação acontece no CIS das 14h às 20h.

A secretaria de saúde estendeu o horário de vacinação com o objetivo de atender todo o público compreendido nas faixas etárias.