Três pessoas morrem após caminhão tombar sobre veículo em rodovia

Um grave acidente tirou a vida de três pessoas. O fato foi registrado na manhã desta terça-feira, 22 de junho, por volta das 8h da manhã na Rodovia Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Auriflama, região de Araçatuba.

A tragédia se deu após um caminhão carregado de alimentos, que fazia o percurso Araçatuba-Jales, tentar desviar de uma lâmina de pneu que estourou de um caminhão canavieiro que seguia logo à frente no mesmo trecho, na altura do quilômetro 98.

O condutor do caminhão acabou perdendo o controle da direção, invadiu a faixa contrária, com isso, o caminhão tombou sobre um veículo Tiggo Cherry, de placas de São José do Rio Preto, ocupado por três pessoas, que fazia o sentido contrário Jales-Araçatuba.

Dois ocupantes do veículo, sendo o passageiro e o motorista morreram no local do acidente. Uma mulher que estava no banco traseiro ficou presa às ferragens, foi retirada e socorrida pelo resgate do corpo de bombeiros até o pronto-socorro com ferimentos considerados graves, mas infelizmente faleceu na unidade hospitalar.

O motorista do caminhão envolvido não se se feriu. Toda a carga ficou espalhada sobre a pista e o acostamento.

A equipe do resgate trabalhava até às 09h desta terça-feira para retirar os corpos das vítimas mortas que ficaram presos nas ferragens do veículo.