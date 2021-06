Taxista morre carbonizado após acidente

De acordo com a Polícia Civil, só a perícia poderá explicar o que causou o acidente. O caso foi registrado na delegacia de São Caetano do Sul como acidente de trânsito e comunicação de óbito.

O corpo de Renan Pierre de Paula Ferreira foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Santo André.

Em nota, a Enel Distribuição São Paulo informou que, por conta da colisão, o fornecimento de energia precisou ser parcialmente interrompido no local do acidente. O poste atingido terá de ser substituído. Técnicos da companhia estão no local para fazer os reparos.