Sorteio dos endereços do Adamantina N “Mário Covas” acontece quarta-feira (23)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que na quarta-feira (23) às 18h no Anfiteatro Municipal Fernando Paloni, anexo a Biblioteca Municipal será realizado o sorteio dos endereços dos mutuários contemplados no Adamantina N “Mário Covas”.

Até o momento, 41 famílias estão pré-habilitadas para o recebimento das casas e 11 famílias estão com pendências no dossiê, documento que é avaliado pela Caixa Econômica Federal. A Secretaria de Assistência Social entrará em contato com os já habilitados informando a realização do sorteio.