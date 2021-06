Pessoas que tem 48 podem ser imunizadas contra COVID-19 em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de hoje (22), aplicará a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em pessoas que tem 48 anos. A imunização acontece no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 8h às 15h.

Essa faixa etária conta com aproximadamente 480 pessoas. Por esse motivo, não será necessário fazer a retirada de senhas. Conforme o município for recebendo novas doses, novos públicos serão contemplados.

A pasta orienta que seja realizado o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br que foi desenvolvido para agilizar a campanha de imunização contra a COVID-19 no Estado. A Prefeitura reforça que tem dose suficiente para as pessoas que tem 48 anos.

Até o momento, Adamantina já vacinou 89,5% do grupo que tem de 50 a 59 anos e 57,8% das pessoas que tem 49 anos. A imunização para os dois grupos continua acontecendo no CIS.

A secretaria de saúde ressalta que independentemente do tipo de imunobiológico, o importante é ser imunizado, pois assim o município vai parar de sofrer com as consequências da pandemia.

Ainda conforme a pasta, 65 pessoas ainda não tomaram a 2ª dose e é fundamental receber o imunizante para que a proteção fique completa.

Campanha Vacina contra Fome

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a Campanha Vacina contra a Fome podem entregar no CIS um quilo de alimento não perecível.