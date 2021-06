Vereadores rejeitam por 5 a 4 o Referendo do prefeito com nomes de reitor e vice da UNIFAI

Após muita expectativa, indefinição, articulações de bastidores – da UNIFAI, do Poder Executivo e do Poder Legislativo –, assim como depois dos discursos de justificativas, a maioria dos vereadores da Câmara Municipal rejeitou o Referendo solicitado no Ofício nº 292/2021/GAB, assinado pelo prefeito Márcio Cardim (DEM), para indicação aos cargos de reitor e vice-reitor da UNIFAI com os nomes do Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira e do Prof. Dr. Albanir Gabriel Borrasca, respectivamente.



A propositura esteve em pauta na Ordem do Dia da sessão ordinária realizada na nesta noite (segunda-feira, 21 de junho).



O resultado da votação ficou em 5 a 4 por não referendar.



Posicionaram-se contrários os vereadores Rafael Pacheco (PODE), Antônio Leôncio ‘Bigode’ (PODE), Aguinaldo Galvão (DEM), Alcio Ikeda Júnior (PODE) e o presidente Paulo Cervelheira (PV) com o ‘voto de minerva’ após empatar por 4 a 4.



Já os vereadores favoráveis foram Hélio José dos Santos (PL), Ricardo Cangirão ‘Riquinha’ (DEM), Cid Santos (DEM) e Noriko Saito (PV).



Com a definição no plenário, a Presidência do Legislativo enviará agora ofício ao Executivo o resultado, para que o prefeito tome as providências que entender necessárias com relação à Reitoria da Autarquia, ou seja, se indicará outros nomes ou buscará diferentes instâncias para manter os seus escolhidos.

Durante a realização da mesma sessão, um grupo de alunos da UNIFAI esteve defronte da Câmara Municipal e Prefeitura de Adamantina fazendo manifesto com cartazes e apitos.