Homem esfaqueia proprietário de oficina e acaba morto por PM que estava de folga

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 11h55, um homem entrou no estabelecimento e começou uma discussão com o proprietário. Em seguida, ele sacou uma faca e esfaqueou a vítima.

Um policial que estava de folga disparou contra o agressor, que morreu no local. Já a vítima que sofreu as facadas foi socorrida e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital das Clínicas da cidade e recebeu alta no domingo (20).