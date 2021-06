Exame Covid-19 novamente está sendo enviado para Marília; após licitação voltará a ser feito em Adamantina

Durante esta semana a Redação do Folha Regional recebeu mensagens de usuários do setor de saúde municipal com a reclamação de demora para o conhecimento dos resultados dos exames colhidos para detecção da Covid-19.

Segundo os relatos, o tempo de espera estipulado para receber a resposta seria de pelo menos 7 dias, o que causa ainda mais preocupação nos suspeitos devido à necessidade de combate rápido da doença. Diante dos questionamentos, a reportagem solicitou informações que esclarecessem a situação.

A Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde respondeu confirmou que no momento os exames não estão mais sendo feitos pelo Município e desde maio as coletas estão sendo enviadas para análise do Instituto Adolfo Lutz, de Marília.

“O Município vem fazendo a aquisição de kits para testagem de casos sintomáticos de SRAG, com o objetivo de detecção de casos de SARS-CoV2 (COVID-19), no entanto o saldo licitado se esgotou em função do alto índice de contaminação que vem crescendo a cada dia”, justificou.

A Secretaria informou também que a média diária enviada ao Adolfo Lutz é de 50 exames e o tempo de retorno do resultado está entre 5 e 7 dias úteis. “No entanto, nesse período os pacientes sintomáticos são atendidos e monitorados pelas equipes da Saúde Municipal”, pondera.

Os exames voltarão a ser realizado pelo Município logo após a finalização do processo licitatório em trâmite para compra dos kits de testagem.