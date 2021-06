Com cruzes em homenagem às vítimas da Covid-19, grupo faz ato contra Jair Bolsonaro em Adamantina

Com cruzes em homenagem às vítimas da pandemia da Covid-19 – que neste fim de semana ultrapassou 500 mil mortes em todo o país – um grupo protestou no Parque dos Pioneiros, em Adamantina, na tarde deste sábado (19).

O movimento também cobrou aceleração na vacinação dos brasileiros, posicionou-se a favor da ciência e pediu a saída do presidente da República, Jair Bolsonaro. No local foram vistos ainda cartazes e faixas com as pautas do protesto.

O ato pacífico reuniu moradores, representantes sindicais, o vereador Hélio José dos Santos e o deputado federal Arlindo Chinaglia, que cumpria agenda em Adamantina. Os participantes usavam máscaras de proteção facial e foram orientados a respeitar o distanciamento social.

O movimento aconteceu concomitantemente em várias cidades do país. Em Adamantina, a pandemia da Covid-19 fez 100 mortes, segundo informou a Prefeitura local na sexta-feira (18).