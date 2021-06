Com construção de auditório e outras importantes reformas, sede da Capaz será ampliada em 174 m² e modernizada

A Instituição Capaz de Adamantina não para de se reinventar! Com o objetivo de melhor atender e oferecer condições ainda mais estruturadas aos seus aprendizes e usuários dos seus programas sociais, a sede está passando por uma transformação que resultará na ampliação de 174,4m² do espaço físico existente hoje.

As melhorias em andamento desde março deste ano – e com previsão de conclusão para o mês de agosto de 2021 – revitalizarão completamente o visual externo da Capaz, acrescentando assim modernidade, acessibilidade e beleza.

Como maior inovação, o prédio ganhará um anfiteatro/auditório e hall de entrada, que oferecerá uma estrutura interna com mobiliário adequado, som ambiente, projetor multimídia e ar condicionado.

As outras obras também em execução consistem na construção de uma lavanderia, reformas no banheiro – cujo espaço antes abrigava um banheiro acessível, e passará a disponibilizar um masculino, um feminino com acessibilidade e um hall de entrada –, reforma da escadaria de acesso ao pavimento inferior, reforço da estrutura que suportará o pavimento superior, e reforma da garagem.

O projeto da reforma é de autoria da arquiteta Nágila Mostafa e o investimento para as melhorias conta com 100% dos recursos subsidiados pela Instituição, sem a participação da iniciativa privada ou verba governamental.