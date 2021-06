Vereadores votam hoje Referendo para a Reitoria da UNIFAI e nove projetos de lei; sessão começa às 18h

No começo da noite de hoje, a partir das 18h, será realizada a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal na Legislatura 2021/2024. Na ocasião os nove vereadores adamantinenses terão a missão – a mais delicada, pressionada e consequente destes seis primeiros meses de mandato – de decidir sobre a nova Reitoria da UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina), além de apreciarem nove projetos de lei.

O Ofício nº 292/2021/GAB, assinado pelo prefeito Márcio Cardim (DEM), solicita o referendo da Câmara dos indicados para os cargos de reitor e vice-reitor da UNIFAI: Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira e Prof. Dr. Albanir Gabriel Borrasca, respectivamente. Mas a propositura consta como último ato da Ordem do Dia, ficando assim mais próximo da parte final da sessão.

Antes, porém, os legisladores votam as seguintes propostas: Em Discussão Única – PL nº 044/2021 sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor total de R$ 45.000,00 para pagamento de contrato de prestação de serviços tecnologia de informação; PL nº 045/2021 para autorização de abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor total de R$ 95.000,00 para reforma do prédio do CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência Social); PL nº 046/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor total de R$135.000,00 para cobrir despesas correntes da Secretaria; PL nº 047/2021 sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento da Prefeitura do Município de Adamantina no valor total de R$ 350.000,00 para cobrir despesas correntes da Secretaria; PL nº 048/2021 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento da Prefeitura do

Já em Primeira discussão serão apreciados: PL nº 042/2021 sobre o Plano Plurianual do Município de Adamantina para o quadriênio de 2022 a 2025; e PL nº 043/2021 sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2022.

Depois de todo este material entrará na pauta de votação o Referendo relacionado à Reitoria da UNIFAI.

Segundo informado à reportagem do portal Adamantina Net pelo Poder Legislativo, devido às medidas restritivas de prevenção à pandemia da Covid-19, ainda não será liberada a presença de público no plenário. Portanto, quem desejar acompanhar a sessão deverá acessar a transmissão em tempo real no Facebook da ‘Câmara Municipal Adamantina’.