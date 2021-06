No maior público para imunização até agora, Saúde já vacinou 3.838 pessoas das 5.007 entre 50 e 59 anos

De acordo com levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde a pedido do site adamantinanet.com.br, na faixa etária dos 50 aos 59 anos, Adamantina tem 5.007 pessoas registradas para serem vacinados contra a Covid-19. Trata-se do maior público previsto até agora para receber a dose desde o início da imunização.

Os números passados revelam ainda que do total citado, 3.838 adamantinenses já tiveram acesso ao imunizante, seja apenas a 1ª dose ou a 1ª e 2ª dose.

Na quantidade de vacinados informada, já estão incluídas as pessoas com comorbidade, bem como os profissionais da Saúde e da Educação.

A aplicação do imunizante neste público, sem comorbidade, teve início no município na [ultima terça-feira (15), quando se formou uma gigantesca fila de carro com motoristas e passageiros para receberem a vacina. Também houve fila de pessoas que foram ‘a pé’ para o CIS (Centro Integrado de Saúde).

Diante da situação, a Secretaria de Saúde passou a oferecer senhas aos pacientes nos dias seguintes.

No final da manhã de quarta-feira (16)a Saúde informou a chegada de mais 880 doses da AstraZeneca/Fiocruz para a faixa etária de 50 a 59 anos.

A vacinação será realizada também neste sábado (19), das 8h às 15h, no CIS.