COVID-19: Com dois óbitos registrados, Adamantina chega a 100 mortos

Boletim desta sexta-feira (18) do município de Adamantina sobre os casos de COVID-19.

Conforme informações da Vigilância Epidemiológica, esses dados são referentes aos dias 17 de junho. Os 10 leitos de UTI, são 9 do SUS e um particular/convênio.

O 99º óbito confirmado é de uma mulher, 66 anos, sem histórico de comorbidade.

O 100º óbito confirmado é de um homem, 54 anos, sem histórico de comorbidade

O óbito suspeito é de um homem de 75 anos com histórico de comorbidade. O paciente passou por avaliação na Central COVID no dia 13 de junho e foi orientada a coleta de material para envio ao Instituto Adolfo Lutz. Após, teve piora do quadro, vindo a óbito. Como já havia sido realizada a coleta de material, a Secretaria de Saúde aguarda o resultado para posterior encerramento do caso.

A Prefeitura de Adamantina informa que existem 98 testes aguardando resultado. Eles foram enviados para análise do Adolf Lutz. Isso acontece de forma temporária, pois a Secretaria Municipal de Saúde, já deu início ao processo licitatório para aquisição de nova remessa de testes. Assim que eles chegarem, os resultados voltam a ser liberados pelo município.