ARTIGO: PAREDES ALVAS: NADA DIFERENTE DO ESPERADO…

“É preciso atrair violentamente a atenção para o presente do modo como ele é, se se quer transformá-lo. Pessimismo da inteligência, otimismo da vontade.” (Antônio Gramsci)

Sérgio Barbosa (*)

Nesta SEMANA, depois de alguns dias de ESPERA, saiu a tão esperada ESCOLHA do GESTOR MUNICIPAL quanto aos NOMES indicados para assumirem a REITORIA das PAREDES ALVAS nos próximos 4 anos…

Entretanto, NADA DIFERENTE DO ESPERADO por quem CONHECE de perto as AÇÕES destes últimos anos nas PAREDES ALVAS com interferência de outras FORÇAS que sempre estiveram do lado de FORA da INSTITUIÇÃO…

Tais DESENCONTROS estão REGISTRADOS nas diversas MANIFESTAÇÕES patrocinadas pelos DISCENTES do Curso de MEDICINA desde o início com a PRIMEIRA TURMA, tendo em vista que foram MUITAS PROMESSAS PROMETIDAS E NÃO CUMPRIDAS de acordo com os DISCENTES…

O interessante nestes OCASOS de uma TALVEZ e PONTO QUASE FINAL eram que tais MANIFESTAÇÕES sempre eram e continuam sendo realizadas em FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL, ou seja, deveriam ocorrem nas imediações do CAMPUS 1 das PAREDES ALVAS, pois é neste local que está localizado a REITORIA das PAREDES ALVAS…

Mas, deve-se REGISTRAR mais uma vez a VOTAÇÃO e INDICAÇÃO do CONSELHO UNIVERSITÁRIO que ESCOLHEU de acordo com os processos democráticos votados e aprovados nas PAREDES ALVAS, ainda, com o AVAL do LEGISLATIVO PROVINCIANO quanto à criação do CENTRO UNIVERSITÁRIO, portanto, os NOMES que ficaram em PRIMEIRO LUGAR COM 12 VOTOS foram os REPRESENTANTES das áreas DOCENTES, DISCENTE, FUNCIONÁRIOS/AS e COMUNIDADE…

Entretanto, o GESTOR MUNICIPAL utilizando de suas PRERROGATIVAS LEGAIS nesta INDICAÇÃO, escolheu a DUPLA que ficou na SEGUNDA POSIÇÃO na VOTAÇÃO do CONSUN das PAREDES ALVAS…

Assim, pode-se afirmar que os NOMES indicados pelo CONSELHO UNIVERSITÁRIO que representa os INTERESSES da COMUNIDADE ACADÊMICA da Instituição foram IGNORADOS POR COMPLETO pelo EXECUTOR PROVINCIANO…

Nesta ESCOLHA/INDICAÇÃO para o REFERENDUM do LEGISLATIVO, espera-se que os VEREADORES reconheçam a CREDIBILIDADE ACADÊMICA do CONSUN das PAREDES ALVAS neste CENÁRIO um tanto quanto ESQUISITO, tendo em vista que a DEMOCRACIA deve sempre PREVALECER em todas as VOTAÇÕES, isso é, quando se leva em consideração que a MAIORIA deve ser RESPEITADA de um jeito ou de outra…

Todavia, o LEGISLATIVO PROVINCIANO vai ter a OPORTUNIDADE de APROVAR a continuidade do PASSADO neste PRESENTE das PAREDES ALVAS com as MESMICES DE SEMPRE ou VOTAR CONTRA tal INDICAÇÃO do GESTOR, porém, ESCOLHENDO um NOVO CAMINHO que se coloca para a COMUNIDADE ACADÊMICA, bem como, apresentando uma PROPOSTA de FUTURO neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Assim, que PREVALEÇA a ESCOLHA do CONSELHO UNIVERSITÁRIO para fazer FRENTE aos DESMANDOS de anos e anos nas PAREDES ALVAS em nome dos mesmos de sempre…

AVE CONSELHO UNIVERSITÁRIO- CONSUN! AVE DOCENTES, DISCENTES E FUNCIONÁRIOS/AS! AVE REPRESENTANTES DA COMUNIDADE! AVE LEGISLATIVO PROVINCIANO!

AVE ALEXANDRE E WENDEL!

______________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

E-MAIL: [email protected]