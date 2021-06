Prefeitura de Adamantina inicia projeto de paisagismo da Avenida da Saudade

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), deu início ao projeto de paisagismo da Avenida da Saudade.

A ação consiste no plantio de mudas e flores. O canteiro divisor de fluxo será construído até a frente do Ganha Tempo. No que já está pronto, foi plantado o cipreste italiano e primavera.

Será instalada ainda iluminação em toda a extensão do canteiro para oferecer segurança aos motoristas e pedestres quanto para beleza do espaço. Além da SAAMA, trabalham executando as melhorias a Secretaria de Obras e o Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN).

A rotatória que existe na avenida também está passando por modernização. O local receberá sinalização viária, vertical e horizontal.

Com o término das obras e o funcionamento do semáforo de três tempos (dois tempos de circulação de veículos e um tempo para pedestres), o curso na via será alterado, com proibições de conversões à esquerda. Essa medida objetiva gerar maior mobilidade e fluidez.

Enquanto as obras estiverem em execução, o DEMTRAN pede que os munícipes tenham atenção ao transitarem pela área. Todas as ações visam tornar o tráfego mais seguro para todos, de acordo com o tema da Campanha Nacional de Trânsito de 2021, “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

Melhorias no Trânsito executadas com o convênio Respeito a Vida do DETRAN

A cidade foi contemplada com a implantação de sinalização semafórica nos cruzamentos da Avenida Rio Branco com a Avenida Santo Antônio e no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Joaquim Nabuco e a aquisição de um veículo utilitário.