Equipamentos hospitalares furtados da Santa Casa de Adamantina são recuperados pela Polícia Civil

Nesta quinta (17), equipes da DIG-Delegacia de Investigações Gerais de Adamantina e Dise-Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes identificaram uma mulher suspeita da prática do furto de dois aparelhos detectores de batimentos cardíacos fetais, pertencentes à Santa Casa de Adamantina.

O fato ocorreu no final de 2020, sendo que no início do mês de março, funcionários do citado hospital procuraram a sede das Delegacias especializadas para noticiar a subtração dos citados aparelhos. Dado início as investigações, os policiais civis identificaram uma suspeita e, em sua posse, localizaram os citados aparelhos.

Assim, os objetos foram apreendidos e encaminhados para a DIG/Dise, sendo reconhecidos e devidamente devolvidos para a instituição de saúde. O prosseguimento das investigações e demais medidas judiciais continuam em sede de Inquérito Policial, respondendo a suspeita em liberdade.