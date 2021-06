Caminhão basculante da Prefeitura tomba no trevo de Adamantina

Um caminhão basculante da Prefeitura de Adamantina tombou na alça do trevo de acesso à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) na manhã de hoje (17).

Carregado com lixo e entulhos que seguiriam para o aterro da Nova Alta Paulista Ambiental, na Aidelândia, o veículo derramou parte da carga no canteiro do trevo.

Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos, mas por precaução, foi levado para atendimento no Pronto Socorro.

A Prefeitura de Adamantina mobilizou equipes das Secretarias de Obras e Planejamento para o local visando após a realização da perícia e confecção do boletim de ocorrência, a remoção do material e o destombamento do veículo.

Além da Polícia Militar, atuaram nesta ocorrência a Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e profissionais da concessionária que administra a rodovia.

Em nota, a Prefeitura de Adamantina informou que presta suporte ao funcionário e que vai apurar as causas do acidente.

Acidente no trevo principal com caminhão da Prefeitura de Adamantina

Adamantina, 17 de junho de 2021 – A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, informa que um caminhão pertencente à frota municipal se envolveu em um acidente no trevo principal. O motorista foi socorrido sem ferimentos e encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa de Adamantina para avaliação. O seu estado de saúde é estável. As causas do acidente serão apuradas.