Bragantino supera Corinthians de virada no Brasileiro

O Bragantino conseguiu três importantes pontos no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Corinthians de virada, por 2 a 1 nesta quarta-feira (16) na Neo Química Arena, em partida válida pela 4ª rodada da competição nacional.

A vitória levou o Massa Bruta à 4ª posição da classificação, com oito pontos. Já o Timão ficou na 12ª posição, com apenas quatro pontos em quatro partidas.

A equipe do técnico Sylvinho começou melhor, e abriu o marcador ainda na etapa inicial, aos 18 minutos, quando o volante Roni aproveitou cruzamento de Gustavo Mosquito para marcar.

Porém, após abrir o marcador, o Corinthians permitiu que o Bragantino assumisse o controle da partida. Com mais posse de bola, o Massa Bruta passou a criar inúmeras oportunidades, e conseguiu a virada no segundo tempo. O empate veio aos seis minutos, em gol de cabeça do lateral Aderlan após cobrança de escanteio de Artur.

O time visitante continuou no ataque e conseguiu a virada aos 39 minutos, graças a gol do meio-campista Eric Ramires.

No próximo sábado (19) o Bragantino visita o Flamengo no estádio do Maracanã. Um dia depois o Corinthians visita o Bahia em Salvador.