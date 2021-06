Após manifesto, Prefeitura revoga Decreto e autoriza atendimento presencial no comércio noturno até 21h

Na tarde desta quinta-feira (17) a Prefeitura de Adamantina divulgou Nota à Imprensa informando que revogou o Decreto nº 6.373, de 08 de junho de 2021, que suspendia das atividades presenciais após as 19h. O anúncio da mudança do horário ocorre um dia após ser publicado nas redes sociais texto de protesto contra a interrupção do expediente do comércio noturno, que gerou cobranças.



Com o posicionamento oficial, os estabelecimentos voltam a poder receber público até às 21h, como estabelece a regulamentação do Plano SP dentro da Fase de Transição. O que deve valer a partir desta sexta-feira (18).



Segundo informado ainda, a decisão foi tomada pela Prefeitura após reunião com a ACE (Associação Comercial e Empresarial), na qual ficou acordado que os donos de estabelecimentos se comprometem a cumprir de forma efetiva as regras do Plano SP, já que são necessárias para o retorno gradual e seguro das atividades normais.



O Decreto revogado estipulava que apenas as farmácias, os postos de combustíveis e os supermercados tinham permissão de funcionamento após as 19h. E a suspensão das atividades com público nos demais estabelecimentos duraria de 14 a 29 de junho, ficando autorizados somente os serviços de drive-thru e de delivery.