Prefeitura de Adamantina encaminha nomes de reitor e vice-reitor para Câmara

Em atendimento ao artigo 4º da Lei Complementar 274 de 25 de maio de 2017, a Prefeitura de Adamantina encaminhou para a Câmara Municipal os nomes dos indicados aos cargos de reitor e vice-reitor da UniFAI.

Após receber a lista tríplice, enviada pelo Conselho Universitário, o prefeito Márcio Cardim optou pela indicação dos nomes de doutor Vagner Amado Belo de Oliveira para reitor e para vice-reitor do professor doutor Albanir Gabriel Borrasca de acordo com o que determina o inciso I que os empregados em comissão, nomeados pelo prefeito do município de Adamantina, ad referendum da Câmara Municipal, atendidas às exigências legais.

A administração municipal está pautada em alinhar e estreitar os laços entre as partes, sempre respeitando a autonomia administrativa e financeira que fazem com que a UNIFAI tenha a qualidade do seu corpo docente e mantenha qualidade de ensino, pesquisa e extensão.

Diante disso, o prefeito levou em consideração que em um processo democrático é de suma importância as instituições que trabalham paralelamente tenham os mesmos objetivos, que a confiança e os projetos tenham um alinhamento, visando unicamente o sucesso da instituição.

É fundamental que seja estreita e comunal a relação entre o chefe do Executivo e a reitoria, vez que o alinhamento de interesses incide sobre um plano de gestão efetivo. Um diálogo franco, em projeto elaborado ao longo dos meses, tem como único e fiel objetivo alavancar o sucesso da instituição.

Um exemplo é o projeto de integralização da saúde que já está em execução. O município já vem realizando reuniões, juntamente com a coordenadoria da UNIFAI e gerência da Santa Casa, com os 10 municípios que abrangem a microrregião de saúde de Adamantina, evoluindo para uma parceria de integralização e regionalização da saúde.

A iniciativa já conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo e que a parceria entre Estado, Executivo Municipal, Legislativo, Santa Casa e Centro Universitário, trará benefícios para as equipes técnicas, alunos e principalmente a população, podendo oferecer mais serviços de saúde e consequente melhor qualidade de atendimento à população de Adamantina e região e a UNIFAI tem papel fundamental neste contexto.

Além disso, foi observado ainda que o plano de gestão deve contemplar os demais cursos, em todas as suas áreas, considerando ser extremamente necessária uma administração que acompanhe a evolução tecnológica e as variantes que transformem os cursos em atrativos e eficientes na formação de seus alunos.

Sendo assim, a decisão do chefe do poder executivo destaca que o candidato Vagner Belo e seu vice Albanir Borrasca, desde o início vêm realizando uma importante construção de confiança com o chefe do executivo, primeiramente por conhecer e acompanhar a evolução dos projetos em execução em uma parceria do Executivo com a UniFAI, que se estende ao longo de anos, buscando uma gestão participativa, considerando que por diversas vezes foram realizados, a pedido dos candidatos, encontros e reuniões.

O prefeito ainda ressalta em sua decisão que o plano de gestão apresentado ao executivo além de ter uma efetiva execução do projeto em andamento ainda traz a expectativa de criação e inserção de novas práticas e ideias, que possam colaborar significativamente no oferecimento e melhoria dos cursos de graduação.

Em ofício encaminhado à Câmara, o prefeito aponta que os candidatos Vagner e Albanir apresentaram com melhor clareza seu plano de gestão e foram norteados pela realidade financeira e administrativa da entidade, com finalidade de mantê-la sólida ao longo do exercício, em especial neste momento delicado de pandemia, onde os projetos devem ser ambiciosos, mas focados na realidade em que se encontra a instituição, o município, o estado e o país.

“A UNIFAI é uma instituição de suma importância para o município, levando em consideração o número de empregos que são gerados pela entidade com tantas famílias que dependem do seu equilíbrio administrativo e financeiro, a formação de novos profissionais em suas diversas áreas de atuação, fundamentais para Adamantina e região, podendo além disso, oferecer ao mercado de trabalho, profissionais habilitados e qualificados para enfrentar e superar os desafios da sociedade no século XXI”, finaliza Cardim.