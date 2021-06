Motorista morre após carreta capotar

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, Francislei Tiago Nogueira, de 38 anos, dirigia a carreta no sentido Marília e ao passar pelo trecho conhecido com Serra de Echaporã, ele perdeu o controle, bateu contra a mureta de proteção e capotou.

O local está em obras de construção de um trevo de acesso a Oscar Bressane e segundo a Polícia Rodoviária estava devidamente sinalizado, porém o motorista da carreta, que estava carregada com pedras, era novo na empresa e não conhecia muito bem o trecho.

O trânsito chegou a ficar interrompido por cerca de 20 minutos e depois seguiu no Sistema Pare e Siga até a retirada da carreta, mas já foi normalizado.