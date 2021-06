Manifesto é publicado em rede social contra a suspensão das atividades noturnas em Adamantina

Nesta quarta-feira (16) tem sido espalhada pelas redes sociais uma publicação feita no Instagram, denominado Abra Adamantina (@abra_adamantina), com texto de protesto contra a interrupção do atendimento presencial nos estabelecimentos noturnos do município.

A suspensão das atividades com público após as 19h foi determinada pela Prefeitura de Adamantina, por meio de Decreto Municipal nº 6.373, que entrou em vigor na última segunda-feira (14) e deve ser mantida até o dia 29 de junho.

“Comércio noturno de Adamantina chora. Após 1 ano e meio de pandemia o prefeito Adamantinense Márcio Cardim falha nas estratégias de contenção da disseminação do coronavírus e ataca novamente o setor mais prejudicado na pandemia”, diz o início da postagem feita na rede social.

O (s) autor (es) do texto lembra ainda que as portas ficaram fechadas por meses à espera de o Sistema de Saúde ser preparado para não haver falta de leitos de UTI para a população.

“Adamantina sempre fora uma cidade atrativa, vários restaurantes e bares respeitados atraem e fazem girar a economia municipal, empregando muitos Adamantinenses. Repudiamos completamente esse decreto imposto à nós, não existe mais estratégias para mantermos as portas abertas, o Sr prefeito não segue mais as recomendações do estado, ele recomenda a extinção de varios cnpjs Adamantinenses. É uma total falta de empatia, respeito e egoísmo assinar um decreto e nem ao menos nos receber para tentar viabilizar uma estratégia que nos permitisse sobreviver. Tentamos contato com o próprio prefeito, secretário da cultura e outros representantes porém nenhuma resposta nos foi dada, fecharam completamente o diálogo com nosso setor. Sabemos que para se ter algum efeito de circulação de pessoas o lockdown total deveria ter sido imposto, mas aí é mais fácil mostrar alguma medida inefetiva, pois a história virou novela, filas e mais filas nos bancos, lotéricas e mercados lotados, sem contar nas festas clandestinas. Quer fazer algo de útil ? Vá para a rua com seu corpo de fiscalização e impeça os locais em que realmente exista a disseminação do vírus, é cansativo mas melhor e mais eficiente do que ficar sentado soltando decreto ou se preocupando com chapas vencedoras da #unifai , já que vosso sustento não depende de nada disso. Estamos há quase um ano sem salário, você toparia ficar sem também?!”, manifesta o texto publicado.

Desde que a nova regulamentação da Prefeitura começou a valer podem funcionar depois das 19h em Adamantina apenas as farmácias, os postos de combustíveis e os supermercados. No entanto, os serviços de drive-thru e de delivery permanecem autorizados.