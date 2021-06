Governo de SP anuncia retomada das aulas presenciais para o mês de agosto

O governo de São Paulo anunciou, em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (16), que as aulas presenciais no estado serão retomadas a partir do mês de agosto. Protocolos de segurança contra o novo coronavírus – como o uso de máscaras e distanciamento social – continuarão obrigatórios.

João Doria (PSDB), governador de São Paulo, enfatizou que o estado “foi o primeiro do Brasil a vacinar os profissionais de Educação e está empenhado em garantir um retorno seguro às aulas presenciais”.

A partir de 1º de agosto, as escolas vão definir qual a sua capacidade de acolhimento. Não haverá mais limitação por percentual, mas o distanciamento de 1 metro entre os alunos continuará obrigatório.

Rossieli Soares, secretário de educação do estado de São Paulo, ressaltou que “no mês de agosto, ainda não será obrigatória a volta às aulas. As famílias ainda poderão optar [pela volta à aula presencial no mês de agosto].”