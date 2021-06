ARTIGO: As mentes bovinas de uma Província do faz de conta…

“O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar.” (Michel Foucault)

Sérgio Barbosa (*)

Por mais que se diga que é DAR MURRO EM PONTA DE FACA ou CHOVER NO MOLHADO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, torna-se necessário continuar BATENDO NA MESMA TECLA, ou seja, mostrar por meio das PALAVRAS que existe um DESGOVERNO que trabalha CONTRA a população deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Tais DESENCONTROS estão ocorrendo desde TOMADA DO PODER pelo VAMPIRO e sua turma de ALOPRADOS dos PARTIDOS POLÍTICOS que estão sempre no BALCÃO DE NEGOCIATAS em nome dos mesmos interesses de sempre e tudo fica do mesmo jeito de sempre…

Mas, voltando ao LUGAR COMUM que é denominado, porém, IDOLATRADO como PROVÍNCIA, pode-se afirmar que TÁ TUDO DOMINADO em nome do GRUPO, portanto, pode ser que ocorra alguma MUDANÇA deste ou do outro lado neste TEMPO NOVO TEMPO…

O tal do BO.DO.QUIO PROVINCIANO continua com suas falas sobre tudo e nada ao mesmo tempo, se bem que o DITO CUJO está sempre PATINANDO no mesmo lugar de sempre, assim, deve-se registrar neste texto aquele dito popular, a saber: ENGANA-ME QUE EU GOSTO…

Também, tem a TURMA DOS/AS ALOPRADOS/AS que estão sempre em volta para dar um TOQUE mais do que especial nos seus DESENCONTROS quase sempre patrocinados pelo VIGILANTE PROVINCIANO que segue o toque do BERRANTE daquele COISO com suas COISAS…

Mesmo assim, espera-se que os/as PROVINCIANOS/AS possam um dia destes, talvez, ACORDAR deste SONO PROFUNDO de anos e anos com as mesmas PROPOSTAS camufladas quase sempre com o mesmo DISCURSO em nome disto que pode ser aquilo e ponto quase final…

Os estragos causados pela PANDEMIA se fazem presentes em todas as áreas que envolvem a PRODUÇÃO e SERVIÇOS neste cenário GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, haja vista que a maioria da COMUNIDADE continua seguindo o TOQUE DO BERRANTE…

Tais ABERRAÇÕES estão nos quatro CANTOS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA e para cada passo pra frente, acaba ocorrendo mais ou menos uns 9 passos para trás com as MENTES BOVINAS seguindo a MANADA SEM RUMO…

O que se pode fazer nestes OCASOS mediados pelo CONTROLE quase TOTAL do PODER INSTITUCIONALIZADO?

Entendo que só mesmo a UNIÃO pode fazer a diferença neste CENÁRIO PROVINCIANO, entretanto, tal proposta está distante da REALIDADE em tempo de PANDEMIA, ainda, a DIVISÃO continua sendo o maior PRESENTE para o PODER INSTITUCIONALIZADO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

