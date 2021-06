Adamantina recebe 880 doses de vacina contra COVID-19 para público que tem de 50 a 59 anos

No final da manhã de hoje (16), a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu mais 880 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz destinada às pessoas que tem de 50 a 59 anos.

A vacinação que teve início ontem (15) continua no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 8h às 15h. Para evitar a formação de filas, a Secretaria de Saúde está distribuindo diariamente 400 senhas para o público que tem de 50 a 59 anos. As senhas estarão em todas as unidades básicas de saúde do município e a vacinação segue até o dia 22 de junho.

A secretaria de saúde reforça que a vacinação será realizada durante toda a semana, inclusive no sábado (19) das 08h às 15h. A Prefeitura de Adamantina pede a compreensão de todos, pois o número de integrantes na atual faixa etária é elevado.

Somente ontem (15), foram vacinadas em Adamantina 1094 pessoas sendo: 1050 pessoas que tem de 50 a 59 anos; um idoso, 21 pessoas com comorbidade, uma pessoa com deficiência, duas pessoas com deficiência permanente severa, 11 profissionais da educação e 8 trabalhadores da saúde.

O município recebeu também na manhã de hoje mais 780 doses que são destinadas para 2ª dose de idosos que tem mais de 70 anos.

A Secretaria de Saúde ressalta que as senhas estão sendo distribuídas apenas para as pessoas que tem de 50 a 59 anos, pois esse é um grupo grande. Os demais podem ir ao CIS sem a necessidade de senha para receberem a dose do imunizante.