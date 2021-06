RESE SETE SUPERMERCADOS agora com delivery de marmitas

Visando oferecer conforto e comodidade aos seus clientes, o Rede Sete Supermercados de Adamantina iniciou nesta semana o serviço de delivery de marmitas.

Disponível de segunda a sábado, o serviço conta com as opções de marmitas tradicionais e fit, tudo preparado com a orientação e acompanhamento de uma nutricionista.

Para ser ainda mais prático, o pedido pode ser feito via telefone e WhatsApp (18) 99652-6988 ou acessando bit.ly/marmitexsete.

Os pedidos podem ser feitos a partir das 10h e as entregas são feitas das 11h às 14h, onde também podem ser solicitadas bebidas para acompanharem as refeições. Já aqueles que preferirem, podem se dirigir até a rotisseria do Rede Sete para a retirada no local.