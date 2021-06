Produção de insumos para vacina no Brasil leva 90 dias, diz Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) se prepara para começar a produção do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) no Brasil. O insumo é necessário para a fabricação de vacinas contra a Covid-19 e, até o momento, precisa ser importado da China. Se produzido aqui, o país deixa de depender do material externo para fazer o imunizante.

Na última semana, cientistas do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) começaram o processo para fabricação do IFA em solo nacional após a chegada dos bancos de células e de amostras do vírus. O processo inteiro, incluindo o controle de qualidade, deve durar cerca de 90 dias, segundo o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, em entrevista à Agência Brasil.

“Em todo o processo de transferência de tecnologia, a parte mais importante, e que normalmente fica até para o final do processo, é o recebimento desse banco de células e banco de vírus, porque agora a gente tem as condições de iniciar todo o processo de produção a partir de células que já foram analisadas, classificadas, e com que a gente já tem garantias de que terá o produto esperado”, explicou.

Com os bancos de células recebidos, a Fiocruz consegue manter a produção do IFA por mais um ano, de acordo com a fundação. O contrato com a AstraZeneca, fabricante original da vacina, prevê a chegada de outros lotes de células para que os insumos sejam feitos por até quatro anos. A intenção é que, após esse período, laboratório consiga produzir esses bancos.

Para produzir o insumo, é necessário descongelar o banco de células e depois cultiva-las em frascos. Para isso, as amostras são alimentadas com nutrientes em um fermentador. Esse processo leva cerca de 40 dias. Depois, em outros 5 dias, são feitos diversos procedimentos de purificação.