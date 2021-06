Prefeitura de Adamantina distribui senhas para vacinação contra COVID-19 para público que tem entre 50 e 59 anos

Senhas devem ser retiradas nas UBS do município

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que para atender todos os munícipes que estão na fila para receber a primeira dose contra a COVID-19, a aplicação do imunizante será estendida até as 19h de hoje (15).

Para evitar a formação de longas filas, a partir de hoje (15) serão distribuídas diariamente 400 senhas para o público que tem de 50 a 59 anos. As senhas estarão em todas as unidades básicas de saúde do município e a vacinação segue até o dia 22 de junho.

A secretaria de saúde reforça que a vacinação será realizada durante toda a semana, inclusive no sábado (19) das 08h às 15h. A Prefeitura de Adamantina pede a compreensão de todos, pois o número de integrantes na atual faixa etária é elevado.