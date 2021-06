Executivo escolhe nos próximos dias novo reitor e vice da UNIFAI, mas nomes precisarão da aprovação do Legislativo

Junho é o mês decisivo para a definição da nova Reitoria da UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina), uma vez que a posse dos futuros ocupantes dos cargos de reitor e vice-reitor está marcada pela Instituição para ocorrer no dia 1º de julho.

A comentada ‘lista tríplice’, definida após procedimentos internos de competência do ConsU (Conselho Universitário da UNIFAI), já foi entregue ao Poder Executivo.

Agora cabe ao prefeito Márcio Cardim (DEM) escolher os dois nomes de sua preferência para assumir os postos. No último dia 21 de maio, após votação do ConsU, foram anunciados os candidatos e revelada a ordem indicada pelo resultado da eleição: Chapa 1 – Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza (candidato a reitor) e Prof. Dr. Wendel Cleber Soares (candidato a vice-reitor) com 12 votos; Chapa 2 – Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira (candidato a reitor) e Prof. Dr. Albanir Gabriel Borrasca (candidato a vice-reitor) com 6 votos; Chapa 3 – Prof.ª Dra. Marceli Moço Silva (reitora) e Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon (vice-reitor) com 5 votos.

Mas depois que o chefe do executivo definir seus escolhidos deverá, obedecendo procedimento legal, enviar um Projeto de Referendo com os nomes ao Poder Legislativo para que seja votado pelos nove vereadores adamantinenses, se posicionando favoráveis ou não à indicação. Caso a decisão do plenário seja contrária, o prefeito não poderá nomear os que havia escolhido.

Na quinta-feira (10) reportagem do Folha Regional solicitou informações ao Executivo sobre prazos e posicionamentos em meio a esses processos internos, porém, a resposta foi que “a Prefeitura de Adamantina se manifestará no momento oportuno”.

O atual reitor da UniFAI, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva anunciou em maio que não buscará a recondução ao cargo.