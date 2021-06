Prefeitura de Adamantina inaugura diversas obras durante programação dos 72 anos

A Prefeitura de Adamantina realizou na manhã de hoje (11), uma solenidade para inaugurar diversas obras que foram executadas no município. Participaram da cerimônia Márcio Cardim, prefeito de Adamantina; Maria de Lourdes dos Santos Gil, vice-Prefeita; Paulo Cervelheira, presidente da Câmara; vereadores e secretários municipais.

Na oportunidade foram inauguradas as obras de Revitalização do Parque do Caldeira, Revitalização da Lagoa dos Patos, na Praça Euclydes Romanini, Infraestrutura Esportiva no Parque dos Pioneiros, semáforos instalados em convênio com Detran e o muro de arrimo do Jardim Brasil.

Foi lançada ainda a Central de Atendimento ao Turista (CenTur), o Acessa Adamantina e a Pedra Fundamental do Museu e Arquivo Histórico.

Lançamento da Central de Atendimento ao Turismo (Centur) e Acessa Adamantina

O CenTur (Centro de Atendimento ao Turista funcionará anexo a Biblioteca Municipal, com todos os colaboradores aptos e preparados para fornecer informações aos turistas que chegam a Adamantina.

No espaço será possível obter a relação de hotéis e restaurantes, pontos turísticos, passeios, informações históricas do município e outros estarão à disposição de qualquer cidadão.

O CenTur funcionará em horário comercial e manterá as informações atualizadas do município no site da prefeitura e nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina.

Acessa Adamantina

A Prefeitura de Adamantina mantinha parceria com o Governo do Estado para funcionamento na Biblioteca Municipal do Acessa São Paulo. O sistema permitia o uso de computadores e internet por moradores da cidade para os diversos serviços.

Paralisado desde o início da pandemia, o Acessa São Paulo foi cancelado definitivamente pelo Governo do Estado em maio de 2021 e os equipamentos foram doados ao município.

Agora, os seis computadores estarão à disposição da comunidade adamantinense, com o Acessa Adamantina, para atender a grande demanda de pessoas que necessitam de computadores e acesso à internet.

Revitalização do Parque do Caldeira

A revitalização do Parque do Caldeira foi realizada por meio de convênio entre a Prefeitura de Adamantina e a Secretaria de Desenvolvimento Regional com apoio do então deputado estadual Ed Thomas. No local foram investidos 200 mil reais de repasse estadual e R$26.678,39 recursos próprios.

Revitalização da Lagoa dos Patos – Praça Euclydes Romanini

A Revitalização da Lagoa dos Patos da Praça Euclydes Romanini foi realizada com recursos do MIT, através de convênio celebrado com a Secretaria de estado de Turismo e Viagens, no valor de R$ 80 mil, além do investimento de R$13.561,25 de recursos próprios.

No local foi realizada a reforma do alambrado e adequação do sistema de drenagem. O MIT foi uma conquista que contou com o apoio do deputado estadual André do Prado.

Infraestrutura Esportiva no Parque dos Pioneiros

A infraestrutura esportiva inaugurada no Parque dos Pioneiros foi obtida através de convênio com a Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, com o objetivo de implementar e modernizar o espaço. No local foram construídos banheiros, arquibancadas, alambrado e uma quadra Poliesportiva.

Para a execução da obra, foram investidos R$383.507,80, sendo R$250 mil de recursos federais e R$133.507,80 de recursos próprios.

Construção de muro de arrimo do Jardim Brasil

A construção do muro de arrimo do centro comunitário do Jardim Brasil, foi viabilizada através de recursos próprios, visando atender uma antiga solicitação dos moradores do bairro. No local, foram investidos R$105.213,42 para execução do projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Semáforos instalados em convênio com Detran

Por meio do convênio com o Detran/SP, através do Programa Respeito à Vida, foi possível a implantação de sinalização semafórica nos cruzamentos da Avenida Rio Branco com a Avenida Santo Antônio, no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Joaquim Nabuco e no cruzamento da Avenida Adhemar de Barros/ Avenida da Saudade com a Alameda Padre Nóbrega, além da aquisição de um veículo utilitário para uso do Departamento Municipal de Trânsit

o.

Integra o convênio ainda a revitalização da rotatória de acesso Jardim Bela Vista, Jardim dos Poetas, Jardim dos Bandeirantes e Residencial Montagnoli e, ainda, implantação de rotatória de acesso na estância Dorigo e residencial Itália I e II. O repasse do Convênio Respeito a Vida é de R$438.850,00 com contrapartida de R$64.699,80.

Lançamento da Pedra Fundamental do Museu e Arquivo Histórico

A Prefeitura de Adamantina recebe hoje da Associação de Cultura e Recreação de Adamantina (ACREA) o imóvel onde foi à sede da Igreja Budista de Adamantina, localizado na Alameda Ity Endo, 70, Vila Endo, próximo ao Parque dos Pioneiros onde funcionará o Museu Histórico.

As tratativas começaram no início de janeiro com o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, e a vereadora e presidente da ACREA, Noriko Saito.

Em virtude da contribuição recebida pelo município, a Prefeitura de Adamantina prestou uma homenagem a ACREA que foi entregue a sua presidente Noriko Saito e dois representantes da ACREA.

“A colônia agradece a cidade de Adamantina por ter recebido os nossos pais aqui. A ACREA completa 71 anos e o município 72. Adamantina e a colônia japonesa estão crescendo juntas. Nós temos o imenso prazer em presentear o município com um dos nossos patrimônios. Muito obrigada a diretoria da ACREA, aos associados e aos fiéis do templo budista pela aprovação do templo ao município, afirma Noriko.

O prefeito Márcio Cardim salienta que é muito bom quando todos trabalham pensando em melhorias e projetos.

“Estamos, eu reafirmo, devolvendo à população a confiança através do voto que nos foi imputada tanto no Legislativo quanto no executivo. Nós vamos continuar assim, trabalhando por esse município para que as coisas continuem acontecendo aqui. Queremos ainda agradecer aos deputados que nos tem apoiado”, finaliza.

As ações que marcam os 72 anos continuam. Ainda hoje(11), em outra live, a Prefeitura de Adamantina prestará uma homenagem às vítimas da COVID-19. A sirene da Relojoaria Confiança será acionada às 17h Os estabelecimentos comerciais serão convidados a baixar suas portas (totalmente ou parcialmente) por cinco minutos. Os colaboradores e empresários serão convidados a usar roupas brancas.

Os sinos das igrejas irão badalar o número de vítimas fatais e as emissoras de rádio de Adamantina vão tocar por cinco minutos a música “Silêncio”. Na praça Élio Micheloni, a BAMAD também tocará a música” Silêncio” e haverá soltura de balões brancos no número total de vítimas.

Exposição da Frota Municipal

Entre os dias 11 e 13, os munícipes poderão conhecer os veículos que foram conquistados pelo município nos últimos quatro anos e seis meses e que integram a frota municipal. A exposição será no Parque dos Pioneiros e a visitação é aberta.

Hasteamento da Bandeira

No sábado, dia 12, às 9h, o Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina fará o hasteamento da bandeira no trevo principal da cidade. A ação será compartilhada nas redes sociais da Prefeitura.

Missa do Padroeiro Santo Antônio

No domingo, 13 de junho, haverá Missa do Padroeiro Santo Antônio em Ação de Graças aos 72 anos do município que será retransmitida pelas redes sociais da Prefeitura.

Exposição temporária em homenagem ao ex-prefeito Sérgio Gabriel Seixas

De 14 a 30 de junho, a Biblioteca Municipal de Adamantina terá uma exposição temporária em homenagem ao ex-prefeito Sérgio Gabriel Seixas. Todas as atividades virtuais poderão ser acompanhadas pelas páginas oficiais da Prefeitura de Adamantina nas redes sociais.