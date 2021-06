Necessidade de providências sobre indigentes que ficam no Terminal Rodoviário é apresentada na Câmara

A permanência de aparentes moradores de rua no Temrinal Rodoviário ‘Tamoto Matuoka’ foi tema da Indicação nº 360/2021 apresentada pelo vereador Antônio Leôncio ‘Bigode da Capoeira’ (PODE) na sessão da Câmara Municipal.

“´É preciso cobrar providências do administrador do Terminal Rodoviário quanto às pessoas, na maioria indigentes de cidades vizinhas, que utilizam as dependências para dormir”, diz o legislador no documento.

A prática, segundo afirmou Bigode, tem prejudicado o bom funcionamento do local, principalmente na área de embarque e desembarque de passageiros.

Após passar pelo plenário da Câmara, a cobrança foi enviada ao Poder Executivo para que tome as providências necessárias.