Motorista fica gravemente ferido após bater carro em vaca solta na pista

No início da noite desta quinta-feira (10), o condutor de um veículo Up trafegava pela estrada vicinal que liga Bastos a Tupã, neste mesmo sentido, quando após a ponte sobre o Ribeirão Santa Teresinha acabou atingindo uma vaca que estava sobre a faixa de rolamento.

Com o violento impacto a vaca morreu instantaneamente, e o condutor do veículo, um homem, de aproximadamente 50 anos, sofreu graves ferimentos na cabeça.

A vítima foi socorrida para Santa Casa de Tupã pela equipe do Corpo de Bombeiros, que utilizou técnicas de salvamento veicular para acessar a vítima.

A Polícia Militar esteve no local para o registro do boletim de ocorrência e a Perícia Técnica do Instituto de Criminalística foi acionada para determinar as causas do acidente.