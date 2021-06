Em estudo: ButanVac poderá imunizar contra covid, variantes e gripe

O Instituto Butantan estuda associar a ButanVac à vacina da Influenza e outras variantes do coronavírus. Isso faria com que as mesma dose servisse como proteção não só contra a covid-19 e suas mutações, como também para a gripe.

A possibilidade está sendo avaliada em pesquisa preliminar e, caso seja bem-sucedido, poderá integrar as vacinas no ano que vem. A informação foi passada ao UOL pelo secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, e confirmada pelo Butantan.

A ButanVac ainda está em estágio de pré-produção. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o início dos testes clínicos em humanos na última quarta (8) e deverão começar em breve.

A possibilidade da associação entre as duas vacinas se dá pela engenharia de desenvolvimento da nova vacina do Butantan.

A tecnologia da ButanVac usa o vírus de uma doença respiratória aviária (Doença de Newcastle, que não provoca sintomas em humanos) como vetor para levar a proteína Spike do novo coronavírus de forma íntegra, estimulando o organismo a produzir anticorpos contra o causador da covid-19.

O vetor viral usado se desenvolve bem em ovos embrionados, fecundados em granjas especificamente para esse fim — mesma engenharia utilizada na produção da vacina da gripe. O ovo, neste estado, serve como meio de cultura, já que o vetor viral precisa de uma célula viva para se replicar.

Ainda não há muitos detalhes sobre o estudo. O Butantan informa apenas que “existe um estudo muito inicial de uma possível formulação de uma vacina com cepas influenza + cepas da ButanVac, em experimentação laboratorial”.