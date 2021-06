Covid: Brasil tem 23,5 milhões de vacinados com 2 doses, 11,1% da população

Nesta quinta-feira (10), o Brasil superou a marca de 23,5 milhões de vacinados com duas doses contra a covid-19. No total, 23.520.981 brasileiros receberam a dose de reforço contra a doença, o equivalente a 11,11% da população nacional. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte, baseado nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Entre ontem e hoje, a primeira dose da vacina foi aplicada em 944.016 pessoas, elevando para 52.790.945 o total de imunizados nesta etapa inicial —o que representa 24,93% da população do país. No mesmo período, o reforço foi aplicado em 102.656 brasileiros.

Os laboratórios responsáveis pela produção da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech recomendam a aplicação de duas doses de imunizante para um combate mais eficiente à doença.

Proporcionalmente, Mato Grosso do Sul permanece em primeiro lugar entre os estados que mais distribuíram a primeira dose: 34,52% da população local.

O Rio Grande do Sul continua como o estado que, em termos percentuais, mais aplicou a segunda dose: 14,12% de seus habitantes.