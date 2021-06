Bragato anuncia R$ 17,8 milhões de investimento em obras na Rodovia Plácido Rocha

O deputado Mauro Bragato informa que a estrada vicinal Plácido Rocha, que liga os municípios Adamantina e Valparaiso, receberá obras de recapeamento, sinalização e segurança no valor de R$ 17,8 milhões do Governo do Estadde São Paulo.

Ao todo serão recuperados 26,4 quilômetros da estrada, que é uma das principais vicinais do município. Com o aumento do tráfego, a vicinal precisa de recuperação, garantindo a segurança dos moradores e usuários da via, além de fortalecer o escoamento da produção agrícola da região.

Bragato foi comunicado pelo secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, atendendo um pedido do prefeito Márcio Cardin e da comunidade daquela região. “Essa conquista é muito importante para toda uma região da Alta Paulista que utiliza a estrada diariamente e precisava urgentemente de investimentos para melhoria das condições de tráfego e segurança. Agradeço o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia pela destinação dos recursos”, ressaltou.