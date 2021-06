ARTIGO: Autonomia Universitária marca presença nas PAREDES ALVAS…

“Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir.” (George Orwell)

“Juvenal conduziu Lubino ao topo da colina de onde se avistam todos os confins. A idéia era aplicar a forma bíblica. Não deu. Ensaiou uma gargalhada que não saiu. Procurou sem êxito o provérbio adequado. Quis cantar o fado e não soube. Não sabia como entrar no assunto e entrou de mau jeito: — Você já é um touro — e aplicou-lhe uma chicotada” (Chico Buarque in FAZENDA MODELO).

Sérgio Barbosa (*)

Nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em tempo de PANDEMIA, ainda, destacando a INDICAÇÃO por meio da ESCOLHA DEMOCRÁTICA mediada pelo CONSELHO UNIVERSITÁRIO das PAREDES ALVAS dos nomes encaminhados para serem CONFIRMADOS como REITOR E VICE-REITOR pelo EXECUTIVO PROVINCIANO, reforça que a AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA tem que ser RESPEITADA de um jeito ou de outro…

Porém, como sempre, na MAIORIA das vezes quando ocorre tal IMPASSE, ou seja, os NOMES VOTADOS pelo CONSELHO formado pelos REPRESENTANTES nas áreas DOCENTE e FUNCIONAL das PAREDES ALVAS, bem como, pela COMUNIDADE local, pode muito bem ser DEIXADOS DE LADO pelo EXECUTIVO, tendo em vista os interesses que estão envolvidos, assim, a DUPLA que ficou sem SEGUNDO LUGAR com MEIA DUZIA DE VOTOS, pode ser a ESCOLHIDA sem mais e sem menos…

Neste CENÁRIO PROVINCIANO, espera-se que o LEGISLATIVO faça VALER A DEMOCRACIA em nome da AUTONOMIA ACADÊMICA da INDICAÇÃO com 12 VOTOS do CONSELHO UNIVERSITÁRIO, tendo em vista que o CONSUN votou nos nomes mais de ACORDO com o contexto atual das PAREDES ALVAS…

Entretanto, LAMENTA-SE o SILÊNCIO sem limites da COMUNIDADE PROVINCIANA frente aos FATOS, bem como, com as TROCAS NADA SIMBÓLICAS que estão OCORRENDO por debaixo dos PANOS com o OBJETIVO de NÃO RESPEITAR a votação e indicação do CONSELHO UNIVERSITÁRIO das PAREDES ALVAS em tempo de pós-globalização ORGANIZACIONAL…

Os BOATOS travestidos pelos famigerados FAKE NEWS estão circulando deste e do outro lado, todavia, o LEGISLATIVO PROVINCIANO tem o DEVER e o COMPROMISSO de considerar a DECISÃO quanto aos NOMES que foram VOTADOS, demonstrando AUTONOMIA frente ao EXECUTIVO neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje para o FUTURO das PAREDES ALVAS nesta PANDEMIA…

Mesmo assim, TODO CUIDADO É POUCO com as MANOBRAS para tentar DAR UM JEITINHO pra colocar o SEGUNDO LUGAR como se fosse o PRIMEIRO, tal qual o LIVRO “1984” de George Orwell…

Se bem que este mesmo autor, ou seja, o ORWELL brindou o mundo naquele outro tempo do tempo com outro CLÁSSICO da Literatura Mundial, a saber: A REVOLUÇÃO DOS BICHOS…

Espera-se que PREVALEÇA o denominado e idolatrado BOM SENSO do EXECUTIVO nestes OCASOS patrocinados pela HEGEMONIA dos NOVOS VENTOS que chegam para que o FUTURO esteja no PRESENTE das PAREDES ALVAS…

Ah! Pra não comentar que não citei autores deste PAÍS DO FAZ DE CONTA quanto a este ou aquele LIVRO, pode-se, ainda, INDICAR como uma EXCELENTE REFLEXÃO sobre o CONTEXTO atual das MENTES BOVINAS que circulam em todas as áreas, inclusive na Área Acadêmica, outro clássico, este da LITERATURA BRASILEIRA e escrita pelo magistral CHICO BUARQUE que é FAZENDA MODELO…

Desta forma, duas frases pra fechar o texto, a saber: QUEM LER OS LIVROS INDICADOS VAI SABER… QUEM SOBREVIVER VAI VIVER…

AVE ALEXANDRE E WENDELL!

_____________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário. desenvolveu atividades acadêmica como PESQUISADOR-COLABORADOR da cátedra UNESCO/METODISTA de comunicação para o desenvolvimento regional por um período de 20 anos (1998/2018).

E-MAIL; [email protected]

