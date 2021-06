Anvisa autoriza vacina da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou hoje que autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a covid-19 para adolescentes com 12 anos ou mais. O pedido havia sido feito no dia 13 de maio.

Segundo a agência, a medida foi aprovada depois que a Pfizer apresentou estudos que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este público. Os estudos foram desenvolvidos fora do país e analisados pela agência.

Com a decisão, a bula da vacina passará a indicar esta nova faixa etária — antes, o imunizante estava autorizado para pessoas com 16 anos ou mais. A vacina é a única entre as autorizadas no Brasil com indicação para menores de 18 anos.

O uso do imunizante da farmacêutica em adolescentes entre 12 e 15 anos já é permitido nos Estados Unidos desde o dia 10 de maio, quando ocorreu a aprovação da FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos).

Na Europa, por sua vez, a EMA (Agência Europeia de Medicamentos) liberou a aplicação da dose em maiores de 12 anos, depois que a farmacêutica apresentou dados de um estudo com cerca de 2 mil adolescentes, cujo resultado demonstrou segurança e eficácia da vacina.

A vacina da Pfizer contra o novo coronavírus foi a primeira a receber o registro definitivo no Brasil, em fevereiro deste ano.