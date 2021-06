Vacinação contra Influenza contempla novos grupos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que continua a Campanha de Imunização.

Agora, estão contemplados com o imunizante os grupos de pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, transporte de passageiros urbanos e de longo curso, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade

A vacina continua sendo aplicada ainda em crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais e professores.

Os grupos que já tiverem recebido a vacina contra a COVID-19 devem respeitar um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas. A pasta orienta que os grupos que já receberam a vacina contra COVID-19 levem a carteirinha no dia que forem receber a vacina da Influenza.

Em Adamantina, a imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) das 8h às 16h.

Aqueles que forem receber a vacina devem fazer uso da máscara de proteção facial. Até o momento, foram aplicadas 7.212 doses, o que resulta em uma cobertura vacinal de 45,3%.