Projeto Guri, polo de Adamantina, está com inscrições abertas para diversos cursos

O Projeto Guri, polo de Adamantina, está com inscrições abertas até o próximo dia 21 para novos alunos.

Os interessados podem se inscrever de maneira online para os cursos de percussão, cordas agudas, cordas graves, metais, madeiras, coral juvenil e iniciação musical.

Os cursos são gratuitos e oferecidos para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos.

As matrículas serão realizadas por ordem de cadastro nos links: http://bit.ly/Matrículas2021-2 e http://bit.ly/inscrição2021-2, mas o preenchimento e envio do formulário não garantem a matrícula, pois isso dependerá da quantidade de vagas disponíveis no curso escolhido e a ordem de inscrição.

Caso haja vaga, o candidato receberá da coordenação do Polo um e-mail de boas-vindas com o número de matrícula e senha de acesso ao Portal do Aluno. No Portal, o Guri deverá anexar os documentos solicitados e preencher o questionário social.

Caso não haja vaga no momento, o cadastro entrará, automaticamente, na lista de espera. Lembrando que as matrículas são realizadas por ordem de inscrição. Os formulários continuarão valendo para o período e vagas remanescentes que estarão em vigor entre os dias 2 e 20 de agosto de 2021.