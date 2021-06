Irmãs morrem em acidente entre ônibus e carro

De acordo com a PRF, o carro e o ônibus bateram de frente. O motorista do coletivo disse à polícia que viu o automóvel rondando na pista, antes da batida.

A motorista do carro e a passageira, de 42 e 48 anos, morreram no local. As duas eram irmãs, de acordo com a polícia. Ninguém se machucou no ônibus.