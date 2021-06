Culto em Ação de Graças será realizado hoje(10) para marcar os 72 anos de Adamantina

Dando continuidade às atividades que marcam os 72 anos de Adamantina, hoje (10), será realizado um culto em ação de graças pelo aniversário do município.

A celebração que começa às 19h30 tem participação limitada aos pastores que conduzirão o momento, sem presença de público. O culto será transmitido pelas redes sociais da Prefeitura.

Inaugurações

Amanhã (11), a partir das 10h no Anfiteatro Municipal Fernando Paloni, anexo a Biblioteca Municipal Jurema Citeli, será realizada uma live para inaugurar diversas obras que foram executadas no município.

Entre as obras que serão inauguradas estão: Parque do Caldeira, Lagoa dos Patos, situado na Praça Euclydes Romanini; Semáforos; Central de Atendimento ao Turista; Acessa Adamantina e será lançada a pedra fundamental do museu e arquivo histórico.

Homenagem às vítimas da COVID-19

Ainda na sexta-feira(11), em outra live, a Prefeitura de Adamantina prestará uma homenagem às vítimas da COVID-19. A sirene da Relojoaria Confiança será acionada às 17h Os estabelecimentos comerciais serão convidados a baixar suas portas (totalmente ou parcialmente) por cinco minutos. Os colaboradores e empresários serão convidados a usar roupas brancas.

Os sinos das igrejas irão badalar o número de vítimas fatais e as emissoras de rádio de Adamantina vão tocar por cinco minutos a música “Silêncio”. Na praça Élio Micheloni, a BAMAD também tocará a música” Silêncio” e haverá soltura de balões brancos no número total de vítimas.

Exposição da Frota Municipal

Entre os dias 11 e 13, os munícipes poderão conhecer os veículos que foram conquistados pelo município nos últimos quatro anos e seis meses e que integram a frota municipal. A exposição será no Parque dos Pioneiros e a visitação é aberta.

Hasteamento da Bandeira

No sábado, dia 12, às 9h, o Tiro de Guerra 02-080 de Adamantina fará o hasteamento da bandeira no trevo principal da cidade. A ação será compartilhada nas redes sociais da Prefeitura.

Missa do Padroeiro Santo Antônio

No domingo, 13 de junho, haverá Missa do Padroeiro Santo Antônio em Ação de Graças aos 72 anos do município que será retransmitida pelas redes sociais da Prefeitura.

Exposição temporária em homenagem ao ex-prefeito Sérgio Gabriel Seixas

De 14 a 30 de junho, a Biblioteca Municipal de Adamantina terá uma exposição temporária em homenagem ao ex-prefeito Sérgio Gabriel Seixas. Todas as atividades virtuais poderão ser acompanhadas pelas páginas oficiais da Prefeitura de Adamantina nas redes sociais.