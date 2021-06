Prefeitura de Adamantina suspende aulas presenciais na rede privada e na APAE a partir de amanhã

Suspensão continua válida para as redes municipal e estadual

A Prefeitura de Adamantina, por meio do decreto 6376 de 09 de junho de 2021, suspende a partir de amanhã (10), as aulas presenciais na rede privada e conveniadas do município.

O decreto suspende também as atividades de ensino da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em todos os níveis e modalidades ofertados pela instituição.

A suspensão das aulas presenciais da rede municipal e da rede estadual estão mantidas através deste decreto.

As atividades/estágios/internatos na grade curricular dos cursos superiores podem continuar em execução assim como as atividades de planejamento pedagógico bem como de organização e adequação das unidades escolares, de forma presencial, conforme os protocolos específicos, a fim de adaptar as unidades escolares para retorno gradual de aulas presenciais.

As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

O decreto 6376 revoga os decretos 6.371, de 31 de maio de 2.021 e 6.372, de 07 de junho de 2.021, porém mantém a suspensão das atividades presenciais na rede pública do município e do estado. O decreto 6376 entra em vigor hoje (09).