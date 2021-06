DOCENTE DA UNIFAI DEFENDE TESE DE DOUTORADO EM DIREITO!

“Todos esses princípios elencados emanam do caráter humanístico da Carta Magna de 1.988, traduzindo na norma jurídica os anseios por um País mais justo e igualitário.” (ATR)

Sérgio Barbosa (*)

A busca pela qualificação Acadêmica se faz necessária para o desenvolvimento das atividades relacionadas com áreas afins aos interesses da TITULAÇÃO, bem como, tendo em vista a Estrutura Pedagógica da UNIFAI com Docentes titulados como Mestres/as e Doutores/as…

Tendo como objetivo principal a busca pelo CONHECIMENTO, também, projetando OFERECER para a COMUNIDADE em geral uma PROPOSTA de acordo com as NECESSIDADES do SER HUMANO para uma INTEGRALIZAÇÃO com a sociedade, ocorreu a DEFESA DE TESE DE DOUTORADO do Professor ALCEU TEIXEIRA ROCHA, realizada no dia 30 de Março, a partir das 14h, via PLATAFORMA ON-LINE com CHANCELA ACADÊMICA da UNIMAR-Universidade de Marília…

ALCEU apresentou um trabalho com o tema, a saber: A DESONERAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA PELO INCENTIVO À REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA com orientação acadêmica da Profa. Dra. MARIANA RIBEIRO SANTIAGO e tendo como co-orientador, o Prof. Dr. JEFFERSON APARECIDO DIAS…

A TESE foi submetida para APROVAÇÃO como requisito para obtenção do TÍTULO DE DOUTOR EM DIREITO no Programa de Doutorado em Direito da UNIMAR e tendo como Área de Concentração EMPREENDIMENTOS ECONÕMICOS, DESENVOLVIMENTO E MUDANÇAS…

Apresentação e Aprovação

Na BANCA EXAMIDORA constituída para a DEFESA do professor ALCEU ROCHA, além da Profa. Dra. MARIANA SANTIAGO (Orientadora) e do Prof. Dr. JEFFERSON DIAS (Co-orientador); os DOCENTES, a saber: Prof. Dr. Jonathan Barros Vita; Prof. Dr. Elias Marques de Medeiros Neto; Profa. Dra. Maria Garcia e Prof. Dr. Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo dos Santos…

A TESE apresentada e APROVADA pela BANCA destacou diversas questões relacionadas com PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: MODELOS E CLASSIFICAÇÃO e direcionando para uma RELAÇÃO ENTRE O ESTADO E A EMPRESA por meio de POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA…

Também, ALCEU ROCHA demonstrou neste TRABALHO uma retrospectiva Histórica desde 1.988 por meio da DESONERAÇÃO FINANCEIRA PREVIDENCIÁRIA E O PAPEL DO ESTADO COMO FACILITADOR DE JUSTIÇA SOCIAL…

Portanto, tal PESQUISA está em conexão com as EXIGÊNCIAS mediadas pelo DEBATE sobre PESSOAS COM DEFICIÊNCIA para que a REFLEXÃO CRÍTICA seja permanente nesta área, ainda, registrando as CONEXÕES existentes entre EMPRESA, ESTADO e POLÍTICAS DE INCLUSÃO…

(*) jornalista diplomado e professor dos Cursos de Administração e Publicidade & Propaganda da UNIFAI (Adamantina).