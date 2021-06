Prefeitura de Adamantina solicitará ao governo do estado inclusão dos comerciantes na lista prioritária de vacinação contra COVID-19

Na manhã de hoje (08), foi realizada no gabinete do prefeito Márcio Cardim uma reunião com o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Ricardo Haddad, o presidente do Sincomércio, Sergio Vanderlei da Silva e Amaury Morataguá, presidente do SINCOMERCIÁRIOS (Sindicato dos Empregados no Comércio de Tupã e Região).

O objetivo do encontro foi formalizar a solicitação para que os comerciantes sejam incluídos no grupo prioritário para receberem a vacina contra a COVID-19. Além do pedido, foi entregue ainda um ofício dos Sincomerciários, sindicato dos empregados no comércio de Tupã e região.

Da mesma forma como foi realizado para atender a demanda de vacinação dos trabalhadores da limpeza pública, o pedido será encaminhado para o Governo do Estado de São Paulo e a expectativa da administração é que o pleito seja atendido.